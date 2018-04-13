За відчуження нерухомості затримано керівника суду та колишнього прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Керівника апарату районного суду м. Києва та колишнього прокурора затримано за підозрою у незаконному відчуженню майже 80 об’єктів державної та комунальної власності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
"Київською прокуратурою спільно зі співробітниками СБУ 13.04.18 викрито та затримано діючого керівника апарату районного суду м. Києва та колишнього працівника однієї з регіональних прокуратур, які розробили та реалізували злочинну схему, спрямовану на незаконне відчуження державного та комунального майна та його заволодіння", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що упродовж 2016-2017 років вказані особи, вступивши у змову та використовуючи службові повноваження та особисті зв’язки, за допомогою підроблених судових рішень районного суду м. Києва відчужили та у подальшому заволоділи житловим будинком на вул. Гоголівській, чим спричинили державі та територіальній громаді збитки у сумі понад 19 млн. гривень. Крім того, зловмисники створили всі необхідні умови для незаконного відчуження та заволодіння комплексом приміщень на вул. Богдана Хмельницького, що належать Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.
За результатами проведених слідчих та процесуальних дій вказаних осіб затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. За місцем їх роботи та проживання проведено обшуки. Ще одного фігуранта провадження оголошено в загальнодержавний розшук.
Тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину, в тому числі серед колишніх та нинішніх правоохоронців та працівників суду.
Крім того перевіряється законність понад 20 судових рішень вказаного районного суду, на підставі яких з державної та комунальної власності вибуло майже 80 об’єктів нерухомості.
Як повідомляє УНН, Мінекономрозвитку звільнило директора ДП “Електронмаш” через незаконне привласнення майна та інші зловживання.