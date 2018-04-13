За отчуждение недвижимости задержали руководителя суда и бывшего прокурора

"Киевской прокуратурой совместно с сотрудниками СБУ 13.04.18 разоблачены и задержаны действующий руководитель аппарата районного суда г. Киева и бывший сотрудник одной из региональных прокуратур, которы разработали и реализовали преступную схему, направленную на незаконное отчуждение государственного и коммунального имущества и его завладение", - говорится в сообщении.

Установлено, что на протяжении 2016-2017 годов указанные лица, вступив в сговор и используя служебные полномочия и личные связи, с помощью поддельных судебных решений районного суда г. Киева отстранили и в дальнейшем завладели жилым домом на ул. Гоголевской, чем нанесли государству и территориальной общине убытки в сумме более 19 млн гривен. Кроме того, злоумышленники создали все необходимые условия для незаконного отчуждения и завладения комплексом помещений на ул. Богдана Хмельницкого, принадлежащих Института педагогики Академии педагогических наук Украины.

По результатам проведенных следственных и процессуальных действий указанные лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрения. По месту их работы и жительства проведены обыски. Еще одного фигуранта производства объявлено в общегосударственный розыск.

Продолжаются неотложные следственные действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступления, в том числе среди бывших и нынешних правоохранителей и работников суда.

Кроме того проверяется законность более 20 судебных решений указанного районного суда, на основании которых из государственной и коммунальной собственности выбыло почти 80 объектов недвижимости.



Как сообщал УНН, Минэкономразвития уволило директора ГП “Электронмаш” из-за незаконного присвоения имущества и других злоупотреблений.