За указом Президента минулого року більше тисячі осіб набули громадянство України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. За 2019 рік за указом Президента України українське громадянство отримали понад 1 тисяча осіб. Про це УНН повідомили у Державній міграційній службі України у відповідь на запит.
Так, за 2019 рік, прийнято до громадянства України за указом Президента України 1090 осіб, серед яких 1062 іноземці та 28 біженців.
Зокрема, громадянство України отримав 181 росіянин, 179 з яких були визначені як іноземці, а 2 як біженці.
Окрім того, громадянство України отримали 124 громадяни Сирії, 60 громадян Іраку, 63 громадяни Ірану, 50 ліванців та інші.
Нагадаємо, за підсумками 2019 року, Україна посіла 68-е місце в рейтингу "кращих країн світу" за версією американського журналу US News & World Report, обійшовши Туніс, Білорусь, Оман, Сербію та Ліван.
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