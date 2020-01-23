Более тысячи человек в прошлом году получили гражданство Украины на основании указа Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По 2019 по указу Президента Украины украинское гражданство получили более 1000 человек. Об этом УНН сообщили в Государственной миграционной службе Украины в ответ на запрос.
Так, за 2019 год, принято в гражданство Украины по указу Президента Украины 1090 человек, среди которых 1062 иностранцы и 28 беженцев.
В частности, гражданство Украины получил 181 россиянин, 179 из которых были определены как иностранцы, а двое как беженцы.
Кроме того, гражданство Украины получили 124 граждане Сирии, 60 граждан Ирака, 63 граждане Ирана, 50 ливанцев и другие.
Напомним, по итогам 2019 года, Украина заняла шестьдесят восьмой место в рейтинге "лучших стран мира" по версии американского журнала US News & World Report, обойдя Тунис, Беларусь, Оман, Сербию и Ливан.