За цинічний розбій двоє киян потрапили на лаву підсудних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Двом нападникам на АЗС у Києві оголошено про підозру у скоєнні розбійницьких дій. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 двом молодикам, які днями пограбували автозаправку на проспекті Визволителів у Дніпровському районі столиці, оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи”, — йдеться у повідомленні.
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Так, у ніч на 14 грудня 2018 року двоє зловмисників у масках увірвалися на автозаправну станцію та накинулися на касира-оператора. Погрожуючи чоловіку електрошокером, правопорушники забрали з каси виручку, після чого намагалися втекли.
Працівник АЗС встиг натиснути “тривожну кнопку”, тож розбійників вдалося затримали на місці події. Затриманими виявилися жителі Києва 1993 та 1996 року народження.
Під час огляду у них вилучили викрадені кошти, маски, електрошокер та предмет, схожий на пістолет.
Наразі вказаним особам оголошено про підозру за ч.3. ст. 187 КК України (розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у приміщення) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту відповідно.
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За вчинене молодикам загрожує від 7-12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 13 липня зловмиснику, який у масці “спайдермена” вчиняв розбійні напади у Києві на кредитні установи, оголошено про підозру.