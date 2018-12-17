За циничный разбой двое киевлян попали на скамью подсудимых
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Двум напавшим на АЗС в Киеве объявлено о подозрении в совершении разбойных действий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
“При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 4 двум молодым людям, которые на днях ограбили автозаправку на проспекте Вызволителей в Днепровском районе столицы, объявлено о подозрении и избраны меры пресечения”, — говорится в сообщении.
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Так, в ночь на 14 декабря 2018 года двое злоумышленников в масках ворвались на автозаправочную станцию и набросились на кассира-оператора. Угрожая мужчине электрошокером, правонарушители забрали из кассы выручку, после чего пытались скрылись.
Работник АЗС успел нажать “тревожную кнопку”, и разбойников удалось задержать на месте происшествия. Задержанными оказались жители Киева 1993 и 1996 года рождения.
При осмотре у них изъяли похищенные средства, маски, электрошокер и предмет, похожий на пистолет.
Сейчас указанным лицам объявлено о подозрении по ч.3. ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, опасным для здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в помещение) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста соответственно.
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За совершенное молодым людям грозит от 7-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 13 июля злоумышленнику, который в маске “спайдермена” совершал разбойные нападения в Киеве на кредитные учреждения, объявлено о подозрении.