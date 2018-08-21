Невідомий, погрожуючи ножем, пограбував кредитну установу у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Солом’янському районі Києва невідомий, погрожуючи ножем, пограбував кредитну установу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“Приблизно о 15:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що був розбійний напад на кредитну установу. Попередньо встановлено, що зловмисник погрожуючи ножем відібрав у жінки-працівниці установи гроші і втік. Сума збитків наразі невідома”, — розповіли правоохоронці.
У поліції додали, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі деталі події.
Нагадаємо, у Києві зловмисник в масці Людини-павука грабував кредитні установи.
З початку березня 2018 року було скоєно низку розбійних нападів на різні кредитні установи. Заходячи до приміщень, зловмисник одягав дитячі маскарадні маски “Людини-павука”, “Бетмена” та, погрожуючи предметом, схожим на ніж, вимагав надати усі гроші, які знаходилися у касі. Загальний розмір матеріальної шкоди, завданої вчиненими нападами, становить близько 32 тис. грн.