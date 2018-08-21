Неизвестный, угрожая ножом, ограбил кредитное учреждение в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Соломенском районе Киева неизвестный, угрожая ножом, ограбил кредитное учреждение. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
“Примерно в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что было разбойное нападение на кредитное учреждение. Предварительно установлено, что злоумышленник, угрожая ножом отобрал у женщины-работницы учреждения деньги и убежал. Сумма ущерба пока неизвестна”, — рассказали правоохранители.
В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все детали происшествия.
Напомним, в Киеве злоумышленник в маске Человека-паука грабил кредитные учреждения.
С начала марта 2018 был совершен ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски “Человека-паука”, “Бэтмена” и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенным приступами, составляет около 32 тыс. грн.