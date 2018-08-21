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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Неизвестный, угрожая ножом, ограбил кредитное учреждение в Киеве

Киев • УНН

 • 8542 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Соломенском районе Киева неизвестный, угрожая ножом, ограбил кредитное учреждение. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.

Неизвестный, угрожая ножом, ограбил кредитное учреждение в Киеве

“Примерно в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что было разбойное нападение на кредитное учреждение. Предварительно установлено, что злоумышленник, угрожая ножом отобрал у женщины-работницы учреждения деньги и убежал. Сумма ущерба пока неизвестна”, — рассказали правоохранители.

В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все детали происшествия.

Напомним, в Киеве злоумышленник в маске Человека-паука грабил кредитные учреждения.

С начала марта 2018 был совершен ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски “Человека-паука”, “Бэтмена” и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенным приступами, составляет около 32 тыс. грн.

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