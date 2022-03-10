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За цей день вдалося: вивезти майже 40 тис людей та направити сотні тонн гуманітарної допомоги - Зеленський

За цей день вдалося: вивезти майже 40 тис людей та направити сотні тонн гуманітарної допомоги - Зеленський

Київ • УНН

 • 82548 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент Зеленський повідомив про евакуацію людей, довезення гуманітарної допомоги до українських міст. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Одним із головних завдань для нас сьогодні була організація гуманітарних коридорів. Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ізюм. За цей день уже вдалося вивезти майже 40 тисяч наших людей. Дати їм нарешті безпеку у Полтаві, Києві, Черкасах, Запоріжжі, Дніпрі, Львові. Вдалося також доправити й гуманітарні вантажі: сотні тонн продовольства, медикаментів.

Ми робимо все, щоб врятувати наших людей у містах, які ворог хоче просто знищити. З урахуванням роботи гуманітарних коридорів у попередні два дні ми вже евакуювали близько ста тисяч людей", - про це повідомив Президент.

Деталі

Володимир Зеленський додав, що Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими

"Ми зробили все, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору, російські війська так і не припинили вогонь. Попри це я вирішив все одно направити колону вантажівок для Маріуполя. З їжею, водою, ліками. Я вдячний всім водіям – хоробрим людям, які були готові виконати цю місію. Надважливу місію. Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор. Коридор життя для маріупольців", - заявив Президент.

Нагадаємо

Зеленський вважає, що у разі захоплення України Росія може спробувати знищити народ.

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