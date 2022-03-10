За этот день удалось вывезти почти 40 тыс человек и направить сотни тонн гуманитарной помощи, - Зеленский

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Киев • УНН

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Киев. 11 Марта. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Зеленский сообщил об эвакуации людей, доставку гуманитарной помощи в украинских городов. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Одним из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров. Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей. Дать им наконец безопасность в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове. Удалось также доставить и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия, медикаментов.

Мы делаем все, чтобы спасти наших людей в городах, которые враг хочет просто уничтожить. С учетом работы гуманитарных коридоров в предыдущие два дня мы уже эвакуировали около ста тысяч людей", - об этом сообщил Президент.

Детали

Владимир Зеленский добавил, что Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными

"Мы сделали все, что было нужно для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. Несмотря на это я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя. С едой, водой, лекарствами. Я благодарен всем водителям-храбрым людям, которые были готовы выполнить эту миссию. Сверхважную миссию. Но оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен был быть этот коридор. Коридор жизни для мариупольцев", - заявил Президент.

Напомним

Зеленский считает, что в случае захвата Украины Россия может попытаться уничтожить народ.

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