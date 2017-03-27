За три роки Нацгвардія забезпечила правопорядок проведення 3,6 тис. масових заходів - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Національна гвардія протягом трьох років забезпечила громадський порядок під час проведення 3600 масових заходів. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час урочистості з нагоди третьої річниці Нацгвардії України, передає УНН.
"Національна гвардія протягом трьох років забезпечила громадський порядок під час проведення 3600 масових заходів. І я особливо хочу подякувати вам за ваш професіоналізм, за ваші залізні нерви та витримку під час охорони мітингів протягом останніх кількох місяців, коли організатори та учасники провокували вас та вимушували до застосування сили, а ви себе в руках тримали і всіми законними методами забезпечували порядок в різних містах України", - сказав Президент.
Нагадаємо, П.Порошенко повідомив, що захищаючи Україну, загинули 193 бійці Національної гвардії.
Як повідомляв УНН, Національна гвардія є найчастіше згадуваним брендом на російському телебаченні.