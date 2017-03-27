За три года Нацгвардия обеспечила правопорядок проведения 3,6 тыс. массовых мероприятий - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Национальная гвардия течение трех лет обеспечила общественный порядок во время проведения 3600 массовых мероприятий. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время торжества по случаю третьей годовщины Нацгвардии Украины, передает УНН.
"Национальная гвардия в течение трех лет обеспечила общественный порядок во время проведения 3600 массовых мероприятий. И я особенно хочу поблагодарить вас за ваш профессионализм, за ваши железные нервы и выдержку во время охраны митингов в течение последних нескольких месяцев, когда организаторы и участники провоцировали вас и вынуждали к применения силы, а вы себя в руках держали и всеми законными методами обеспечивали порядок в разных городах Украины", - сказал Президент.
Напомним, П.Порошенко сообщил, что защищая Украину, погибли 193 бойцы Национальной гвардии .
Как сообщал УНН, Национальная гвардия является чаще всего упоминавшимся брендом на российском телевидении .