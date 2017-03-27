За три года Нацгвардия обеспечила правопорядок проведения 3,6 тыс. массовых мероприятий - Президент

"Национальная гвардия в течение трех лет обеспечила общественный порядок во время проведения 3600 массовых мероприятий. И я особенно хочу поблагодарить вас за ваш профессионализм, за ваши железные нервы и выдержку во время охраны митингов в течение последних нескольких месяцев, когда организаторы и участники провоцировали вас и вынуждали к применения силы, а вы себя в руках держали и всеми законными методами обеспечивали порядок в разных городах Украины", - сказал Президент.

Напомним, П.Порошенко сообщил, что защищая Украину, погибли 193 бойцы Национальной гвардии .

Как сообщал УНН, Национальная гвардия является чаще всего упоминавшимся брендом на российском телевидении .