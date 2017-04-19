За три місяці вимога печатки на документі загрожуватиме чиновникам штрафом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. З 19 липня за вимогу відбитку печатки на документі для посадовців установлена адміністративна відповідальність. Це передбачено в законі, який опубліковано в середу в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”, та який набуде чинності за три місяці після опублікування, передає УНН.
Так, відсьогодні Кабінет Міністрів має три місяці для приведення своїх нормативних актів у відповідність до закону.
Документом також вносяться зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства в частині засвідчення печаткою довіреності від юридичної особи, а змінами до Цивільного кодексу скасовано обов'язкове скріплення правочину печаткою.
Вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування проставити відбиток печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або відмова приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомляв УНН, на думку директора з юридичних питань компанії Eastern Beverage Trading Сергія Ткачука, бізнес навряд чи відмовиться від використання печаток, навіть у разі їх скасування.
За його словами, на сьогоднішній день наявність печатки на документі залишається для бізнесу останнім “стовпом віри” в легітимність отриманого документу.
“Як показує практика, договори (у звичайній письмовій формі без нотаріального посвідчення) рідко підписуються обома сторонами одночасно, так би мовити "за одним столом“, з перевіркою особистості підписантів документу, а зазвичай, підписані однією зі сторін, висилаються поштою або передаються кур’єром. Дуже рідко найприскіпливіші бізнесмени просять контрагента надати копію картки зі зразками підписів уповноважених осіб, завірену нотаріусом або банком, щоб мати можливість звірити підпис на документі з реальним підписом уповноваженої особи контрагента. Таким чином, наявність печатки на документі для бізнесу залишилася останнім "стовпом віри“ в легітимність отриманого документа”, — зауважив С.Ткачук.