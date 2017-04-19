Через три месяца требование печати на документе будет грозить чиновникам штрафом

Так, от сегодняшнего дня у Кабинета Министров есть три месяца для приведения своих нормативных актов в соответствие с законом.

Документом также вносятся изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства в части заверения печатью доверенности от юридического лица, а изменениями в Гражданском кодексе отменено обязательное скрепление сделки печатью.

Требование должностного лица органа государственной власти или органа местного самоуправления проставить оттиск печати субъекта хозяйствования на документах, которые им предоставляются, или отказ принимать указанные документы в связи с отсутствием оттиска печати влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН, по мнению директора по юридическим вопросам компании Eastern Beverage Trading Сергея Ткачука, бизнес вряд ли откажется от использования печатей, даже в случае их отмены.

По его словам, на сегодняшний день наличие печати на документе остается для бизнеса последним “столпом веры” в легитимность полученного документа.

“Как показывает практика, договоры (в обычной письменной форме без нотариального заверения) редко подписываются обеими сторонами одновременно, так сказать "за одним столом", с проверкой личности подписантов документа, а обычно, подписанные одной из сторон, высылаются по почте или передаются курьером. Очень редко самые придирчивые бизнесмены просят контрагента предоставить копию карточки с образцами подписей уполномоченных лиц, заверенную нотариусом или банком, чтобы иметь возможность сверить подпись на документе с реальной подписью уполномоченного лица контрагента. Таким образом, наличие печати на документе для бизнеса осталась последним "столпом веры" в легитимность полученного документа”, — отметил С.Ткачук.