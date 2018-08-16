За три місяці вдалося зменшити майже удвічі кількість обстрілів на Донбасі – ООС

"Завдяки спільним зусиллям командування Об'єднаних сил, української сторони Спільного центру контролю та координації, за підсумками перших трьох місяців проведення операції, вдалося майже вдвічі зменшити кількість та інтенсивність ворожих обстрілів, зокрема, із застосуванням важкого озброєння", - сказав він.



Наєв уточнив, що у травні цього року російсько-окупаційні війська здійснили 1 тисячу 532 обстріли українських позицій, а у липні цей показник знизився до 741 випадку.



"Відповідно, зменшилася кількість обстрілів противником мирних населених пунктів на території Донбасу – з 22 у травні до 3 у липні", - додав він.



Також командувач ООС відзначив, що в серпні поточного року російсько-окупаційні війська, грубо нехтуючи умовами перемир’я, знову вдалися до різкого збільшення обстрілів позицій Об’єднаних сил, у тому числі, із застосуванням забороненого мінськими домовленостями важкого озброєння.



"Запевняю, що Об’єднані сили і надалі будуть цілеспрямовано діяти щодо надання адекватної відповіді на кожен випадок обстрілів зі сторони окупаційних військ. Ворог має чітко знати – жоден його постріл не залишиться безкарним", - запевнив Наєв.



Як повідомляв УНН, за час проведення ООС затримано майже 450 осіб, причетних до незаконних збройних формувань.