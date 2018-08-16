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За три месяца удалось уменьшить почти вдвое количество обстрелов на Донбассе - ООС

Киев • УНН

 • 6185 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. За время проведения операции Объединенных сил на Донбассе удалось уменьшить количество и интенсивность вражеских обстрелов почти вдвое. Об этом сообщил на пресс-конференции командующий ООС Сергей Наев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

За три месяца удалось уменьшить почти вдвое количество обстрелов на Донбассе - ООС

"Благодаря усилиям командования Объединенных сил, украинской стороны Общего центра контроля и координации, по итогам первых трех месяцев проведения операции, удалось почти вдвое уменьшить количество и интенсивность вражеских обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения", - сказал он.

Наев уточнил, что в мае этого года российско-оккупационные войска осуществили 1000 532 обстрела украинских позиций, а в июле этот показатель снизился до 741 случая.

"Соответственно, уменьшилось количество обстрелов противником мирных населенных пунктов на территории Донбасса - с 22 в мае до 3 в июле", - добавил он.

Также командующий ООС отметил, что в августе текущего года российско-оккупационные войска, грубо пренебрегая условиями перемирия, вновь прибегли к резкому увеличению обстрелов позиций Объединенных сил, в том числе, с применением запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.

"Уверяю, что Объединенные силы и в дальнейшем будут целенаправленно действовать в отношении предоставления адекватного ответа на каждый случай обстрелов со стороны оккупационных войск. Враг должен четко знать - ни один его выстрел не останется безнаказанным", - заверил Наев.

Как сообщал УНН, за время проведения ООС задержаны почти 450 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

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