За три месяца удалось уменьшить почти вдвое количество обстрелов на Донбассе - ООС

"Благодаря усилиям командования Объединенных сил, украинской стороны Общего центра контроля и координации, по итогам первых трех месяцев проведения операции, удалось почти вдвое уменьшить количество и интенсивность вражеских обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения", - сказал он.



Наев уточнил, что в мае этого года российско-оккупационные войска осуществили 1000 532 обстрела украинских позиций, а в июле этот показатель снизился до 741 случая.



"Соответственно, уменьшилось количество обстрелов противником мирных населенных пунктов на территории Донбасса - с 22 в мае до 3 в июле", - добавил он.



Также командующий ООС отметил, что в августе текущего года российско-оккупационные войска, грубо пренебрегая условиями перемирия, вновь прибегли к резкому увеличению обстрелов позиций Объединенных сил, в том числе, с применением запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.



"Уверяю, что Объединенные силы и в дальнейшем будут целенаправленно действовать в отношении предоставления адекватного ответа на каждый случай обстрелов со стороны оккупационных войск. Враг должен четко знать - ни один его выстрел не останется безнаказанным", - заверил Наев.



Как сообщал УНН, за время проведения ООС задержаны почти 450 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.