За три місяці до судових установ намагалися пронести майже 10 тисяч заборонених предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Під час карантину збільшилися кількість спроб пронесення до судових установ заборонених предметів. Так, протягом трьох місяців до установ намагалися пронести майже 10 тисяч заборонених предметів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Служби судової охорони.
"Попри зменшення кількості відвідувачів судових установ у зв’язку з карантинними заходами, статистика вилучених заборонених до пронесення предметів до органів Феміди не зменшилася, а, навпаки, зросла. За три місяці цього року співробітники Служби судової охорони не допустили пронесення до судових установ майже 10 тисяч заборонених предметів", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у березні цього року співробітники Служби попередили пронесення до установ системи правосуддя майже 3,6 тис. заборонених предметів. Це на 8% більше, ніж було зафіксовано в лютому – 3,3 тис. заборонених предметів.
"Більшість заборонених предметів, з якими відвідувачі намагаються пройти до судових установ, становлять ножі (майже 1,5 тисячі або 42%), балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії (понад 800 од. або 22,2%), патрони (майже 700 од. або 19,4%) та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею (360 або 10%)", - додається у повідомленні.
Повідомляється, що найбільше спроб пронесення заборонених предметів до судових установ було попереджено у місті Києві та Київській області – 1260 одиниць або 35 %, у Дніпропетровській області – майже 650 одиниць або 18,2% та у Харківській області – понад 500 од. або 14,5%.
Загалом, за три місяці цього року співробітники Служби судової охорони не дозволили пронесення до установ системи правосуддя майже 10 тисяч заборонених предметів.
Нагадаємо, правоохоронці попередили спробу передачі наркотиків до київського СІЗО.