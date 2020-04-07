За три місяці до судових установ намагалися пронести майже 10 тисяч заборонених предметів

ukru
20 березня, 16:58 • 74912 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 147661 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 245135 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 247116 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 245847 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230085 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199668 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185821 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146081 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150192 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 32220 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264423 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 77189 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 30299 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 28012 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 245133 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 247114 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 245845 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230083 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 77189 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25343 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139988 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153644 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113027 перегляди
Актуальне
За три місяці до судових установ намагалися пронести майже 10 тисяч заборонених предметів

За три місяці до судових установ намагалися пронести майже 10 тисяч заборонених предметів

Київ • УНН

 • 10068 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Під час карантину збільшилися кількість спроб пронесення до судових установ заборонених предметів. Так, протягом трьох місяців до установ намагалися пронести майже 10 тисяч заборонених предметів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Служби судової охорони.

"Попри зменшення кількості відвідувачів судових установ у зв’язку з карантинними заходами, статистика вилучених заборонених до пронесення предметів до органів Феміди не зменшилася, а, навпаки, зросла. За три місяці цього року співробітники Служби судової охорони не допустили пронесення до судових установ майже 10 тисяч заборонених предметів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у березні цього року співробітники Служби попередили пронесення до установ системи правосуддя майже 3,6 тис. заборонених предметів. Це на 8% більше, ніж було зафіксовано в лютому – 3,3 тис. заборонених предметів.

"Більшість заборонених предметів, з якими відвідувачі намагаються пройти до судових установ, становлять ножі (майже 1,5 тисячі або 42%), балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії (понад 800 од. або 22,2%), патрони (майже 700 од. або 19,4%) та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею (360 або 10%)", - додається у повідомленні.

Повідомляється, що найбільше спроб пронесення заборонених предметів до судових установ було попереджено у місті Києві та Київській області – 1260 одиниць або 35 %, у Дніпропетровській області – майже 650 одиниць або 18,2% та у Харківській області – понад 500 од. або 14,5%.

Загалом, за три місяці цього року співробітники Служби судової охорони не дозволили пронесення до установ системи правосуддя майже 10 тисяч заборонених предметів.

Нагадаємо, правоохоронці попередили спробу передачі наркотиків до київського СІЗО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.38
Bitcoin
$84,208.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.90
Ethereum
$1,983.94