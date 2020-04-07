За три месяца до судебных учреждений пытались пронести почти 10 тысяч запрещенных предметов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время карантина увеличилось количество попыток проноса в судебные учреждения запрещенных предметов. Так, в течение трех месяцев в учреждения пытались пронести почти 10 тыысяч запрещенных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы судебной охраны.