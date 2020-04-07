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За три месяца до судебных учреждений пытались пронести почти 10 тысяч запрещенных предметов

За три месяца до судебных учреждений пытались пронести почти 10 тысяч запрещенных предметов

Киев  •  УНН

 • 10068 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время карантина увеличилось количество попыток проноса в судебные учреждения запрещенных предметов. Так, в течение трех месяцев в учреждения пытались пронести почти 10 тыысяч запрещенных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы судебной охраны.

"Несмотря на уменьшение количества посетителей судебных органов в связи с карантинными мероприятиями, статистика изъятых запрещенных к проносу предметов в органы Фемиды не уменьшилась, а, наоборот, возросла. За три месяца этого года сотрудники Службы судебной охраны не допустили пронос в судебные учреждения почти 10 тысяч запрещенных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте этого года сотрудники Службы предупредили пронос в учреждения системы правосудия почти 3,6 тыс. запрещенных предметов. Это на 8% больше, чем было зафиксированно в феврале - 3,3 тыс. запрещенных предметов.

"Большинство запрещенных предметов, с которыми посетители пытаются пройти в судебные учреждения, составляют ножи (почти 1,5 тысячи или 42%), баллончики, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия (более 800 ед. или 22,2%), патроны (почти 700 ед. или 19,4%) и устройства для отстрела патронов, снаряженные резиновой пулей (360 или 10%)", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что больше всего попыток проноса запрещенных предметов в судебные учреждения были предупреждены в городе Киеве и Киевской области - 1260 единиц или 35%, в Днепропетровской области - почти 650 единиц или 18,2% и в Харьковской области - более 500 ед. или 14,5%.

В общем, за три месяца этого года сотрудники Службы судебной охраны не позволили пронос в учреждения системы правосудия почти 10 тысяч запрещенных предметов.

Напомним, правоохранители пресекли попытку передачи наркотиков в киевское СИЗО.

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