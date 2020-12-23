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За тиждень зафіксовано близько 25 кібератак на сайти ОПУ та Держспецзв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. З 16 по 22 грудня система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 24 DDoS-атак на сайти Офісу Президента України та Держспецзв’язку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

За тиждень зафіксовано близько 25 кібератак на сайти ОПУ та Держспецзв'язку

“Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 3 069 261 підозрілу подію. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб викрадення інформації (40 %), спроб отримання прав адміністратора (21%), спроб отримання прав користувача (17%), підозрілого виконувального коду (8%) та спроб мережевого сканування (7%)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 49 745 атак різних видів (що на 15% менше, ніж попереднього тижня). Переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (95%) та атаки типу “Harvest Attack” (3%).

“Також зафіксовано і заблоковано 24 DDoS-атаки (зокрема, на вебесурси ОПУ та Держспецзв’язку)”, — відзначається у повідомленні.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 651 кіберінцидент, що на 13% більше, ніж попереднього тижня.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (99%).

Як раніше повідомлялося в УНН, понад 70% від загальної кількості всіх кібератак на органи державної влади України відбувається з боку Російської Федерації.

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