За тиждень зафіксовано близько 20 кібератак на сайти ОПУ та Держспецзв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. З 23 по 29 грудня система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 19 DDoS-атак на сайти Офісу Президента України та Держспецзв’язку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
“Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 51 630 атак різних видів, що на 4% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (96%) та атаки типу „Harvest Attack“ (2%). Також зафіксовано і заблоковано 19 DDoS-атак, зокрема на вебресурси Офісу Президента України та Держспецзв’язку”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 4 204 714 підозрілих подій, що на 27% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується підозрілого виконувального коду (6%).
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 2 985 кіберінцидентів, що на 18% менше, ніж попереднього тижня.
Переважна більшість опрацьованих інцидентів стосується недержавного сектору (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (99%).
Як раніше повідомлялося в УНН, понад 70% від загальної кількості всіх кібератак на органи державної влади України відбувається з боку Російської Федерації.