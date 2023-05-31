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ДСНС: за тиждень 13 областей України зазнали понад 800 ворожих атак

ДСНС: за тиждень 13 областей України зазнали понад 800 ворожих атак

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. За даними ДСНС, від 26 травня зафіксовано понад 800 ворожих атак у 13 областях України. Найбільш масовано росіяни обстрілювали Київщину, повідомляє УНН з посиланням на Media Center Ukraine.

Цитата

"За даними ДСНС, від 26 травня зафіксовано понад 800 ворожих атак у 13 областях України. Силами служби було здійснено 785 виїздів, у ході яких врятовано 11 осіб та ліквідовано 52 пожежі", – зазначив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Деталі

Кількість обстрілів, у порівнянні з попередніми тижнями, збільшилася майже вдвічі.

Найбільш масовані атаки відбулися в Київській області та в місті Києві. Також постійним обстрілам піддаються території Харківської, Херсонської, Сумської, Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Пресофіцер ДСНС зазначив, що в Києві та в Київській області, в результаті терористичних атак російської федерації, виявлено 112 локацій падіння уламків збитих ворожих боєприпасів, ракетних залишків, залишків безпілотних літальних апаратів, які спричинили руйнування та пошкодження 237 об’єктів. Виникло 15 пожеж: 10 в Києві та 5 в області.

З початку повномасштабного вторгнення силами служби ДСНС було здійснено понад 97 тисяч виїздів на ліквідації обстрілів населених пунктів, врятовано 4073 особи, деблоковано з-під завалів тіла 1751 особи, ліквідовано понад 14 тисяч пожеж.

Забезпечено аварійним живленням 2259 об’єктів соціальної сфери. Підвезено 10800 тонн харчових продуктів, та близько 59 тисяч тонн води. Це саме туди, де відбуваються бойові дії та наше населення потребує допомоги, зауважив пресофіцер.

Надано психологічну допомогу 216 тисячам українцям, в тому числі постраждалим від атак рф.

Також за інформацією, загинуло 74 співробітники ДСНС, було травмовано 235.

За словами Олександра Хорунжого, цілодобово на чергуванні знаходиться 7148 рятувальників і близько 2200 одиниць техніки.

"Це пожежники, рятувальники, кінологи, спецпідрозділи з рятування з-під завалів, піротехніки, водолазні підрозділи, та багато інших. Сили та засоби і ресурси ми маємо. Нам допомагає як держава, так і міжнародні партнери", - повідомив пресофіцер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нічна атака рф на Київ: у ДСНС показали ліквідацію наслідків

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