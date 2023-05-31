ГСЧС: за неделю 13 областей Украины подверглись более 800 вражеским атакам

ukru
19:26 • 42293 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102318 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106257 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106560 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101091 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93144 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109869 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131234 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170466 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201645 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 31543 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 61812 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 36505 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 31601 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 40500 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170466 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201645 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143555 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150108 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186601 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 61812 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103426 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120463 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156165 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163049 просмотра
Актуальное
ГСЧС: за неделю 13 областей Украины подверглись более 800 вражеским атакам

ГСЧС: за неделю 13 областей Украины подверглись более 800 вражеским атакам

Киев • УНН

 • 320869 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. По данным ГСЧС, с 26 мая зафиксировано более 800 вражеских атак в 13 областях Украины. Наиболее массированно россияне обстреливали Киевскую область, сообщает УНН со ссылкой на Media Center Ukraine.

Цитата

"По данным ГСЧС, с 26 мая зафиксировано более 800 вражеских атак в 13 областях Украины. Силами службы было осуществлено 785 выездов, в ходе которых спасены 11 человек и ликвидировано 52 пожара", – отметил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

Детали

Количество обстрелов, по сравнению с предыдущими неделями, увеличилось почти вдвое.

Наиболее массированные атаки произошли в Киевской области и в городе Киеве. Также постоянным обстрелам подвергаются территории Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Пресс-офицер ГСЧС отметил, что в Киеве и в Киевской области, в результате террористических атак российской федерации, выявлено 112 локаций падения обломков сбитых вражеских боеприпасов, ракетных остатков, остатков беспилотных летательных аппаратов, которые повлекли разрушение и повреждение 237 объектов. Возникло 15 пожаров: 10 в Киеве и 5 в области.

С начала полномасштабного вторжения силами службы ГСЧС было осуществлено более 97 тысяч выездов на ликвидации обстрелов населенных пунктов, спасено 4073 человека, деблокировано из-под завалов тела 1751 человека, ликвидировано более 14 тысяч пожаров.

Обеспечено аварийным питанием 2259 объектов социальной сферы. Подвезено 10800 тонн продуктов питания, и около 59 тысяч тонн воды. Это именно туда, где происходят боевые действия и наше население нуждается в помощи, отметил пресс-офицер.

Оказана психологическая помощь 216 тысячам украинцев, в том числе пострадавшим от атак рф.

Также по информации, погибло 74 сотрудника ГСЧС, травмированы были 235.

По словам Александра Хорунжего, круглосуточно на дежурстве находится 7148 спасателей и около 2200 единиц техники.

"Это пожарные, спасатели, кинологи, спецподразделения по спасению из-под завалов, пиротехники, водолазные подразделения, и многие другие. Силы и средства и ресурсы мы имеем. Нам помогает как государство, так и международные партнеры", - сообщил пресс-офицер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночная атака рф на Киев: в ГСЧС показали ликвидацию последствий

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы