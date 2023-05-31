ГСЧС: за неделю 13 областей Украины подверглись более 800 вражеским атакам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. По данным ГСЧС, с 26 мая зафиксировано более 800 вражеских атак в 13 областях Украины. Наиболее массированно россияне обстреливали Киевскую область, сообщает УНН со ссылкой на Media Center Ukraine.
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"По данным ГСЧС, с 26 мая зафиксировано более 800 вражеских атак в 13 областях Украины. Силами службы было осуществлено 785 выездов, в ходе которых спасены 11 человек и ликвидировано 52 пожара", – отметил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.
Детали
Количество обстрелов, по сравнению с предыдущими неделями, увеличилось почти вдвое.
Наиболее массированные атаки произошли в Киевской области и в городе Киеве. Также постоянным обстрелам подвергаются территории Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.
Пресс-офицер ГСЧС отметил, что в Киеве и в Киевской области, в результате террористических атак российской федерации, выявлено 112 локаций падения обломков сбитых вражеских боеприпасов, ракетных остатков, остатков беспилотных летательных аппаратов, которые повлекли разрушение и повреждение 237 объектов. Возникло 15 пожаров: 10 в Киеве и 5 в области.
С начала полномасштабного вторжения силами службы ГСЧС было осуществлено более 97 тысяч выездов на ликвидации обстрелов населенных пунктов, спасено 4073 человека, деблокировано из-под завалов тела 1751 человека, ликвидировано более 14 тысяч пожаров.
Обеспечено аварийным питанием 2259 объектов социальной сферы. Подвезено 10800 тонн продуктов питания, и около 59 тысяч тонн воды. Это именно туда, где происходят боевые действия и наше население нуждается в помощи, отметил пресс-офицер.
Оказана психологическая помощь 216 тысячам украинцев, в том числе пострадавшим от атак рф.
Также по информации, погибло 74 сотрудника ГСЧС, травмированы были 235.
По словам Александра Хорунжего, круглосуточно на дежурстве находится 7148 спасателей и около 2200 единиц техники.
"Это пожарные, спасатели, кинологи, спецподразделения по спасению из-под завалов, пиротехники, водолазные подразделения, и многие другие. Силы и средства и ресурсы мы имеем. Нам помогает как государство, так и международные партнеры", - сообщил пресс-офицер.
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