За тиждень в Україні потонули 60 людей

Так, за даними ДСНС, за минулий тиждень ліквідовано 1 907 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб та не допущено знищення вогнем 391 будівлі. На пожежах загинули 15 осіб, орієнтовні збитки становлять 8 млн 119 тис. грн.

“Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 60 осіб”, — додали в ДСНС.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники врятували життя 17 відпочивальникам, серед яких було 6 дітей, від утоплення.