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За тиждень в Україні потонули 60 людей

За тиждень в Україні потонули 60 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. За минулий тиждень, з 6 по 13 липня, на пожежах по Україні загинули 15 людей, а на водних об’єктах - 60. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, за даними ДСНС, за минулий тиждень ліквідовано 1 907 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб та не допущено знищення вогнем 391 будівлі. На пожежах загинули 15 осіб, орієнтовні збитки становлять 8 млн 119 тис. грн.

“Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 60 осіб”, — додали в ДСНС.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники врятували життя 17 відпочивальникам, серед яких було 6 дітей, від утоплення.

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