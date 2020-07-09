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На Одещині прикордонники врятували життя 17 відпочивальникам від утоплення

На Одещині прикордонники врятували життя 17 відпочивальникам від утоплення

Київ • УНН

 • 12920 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. В Одеській області прикордонники врятували життя 17 відпочивальникам, серед яких було 6 дітей, від утоплення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"…нещодавно спецпризначенець ДОЗОРу, займаючись ранковою фізичною зарядкою в позаслужбовий час, врятував жінку від утоплення. Також днями на Одещині під час несення служби на спостережній вежі військовослужбовець помітив відпочивальників на байдарках та серфінгістів, які вирішили ловити морські хвилі у відкритому морі, та ще й з дітьми", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що циклонний вітер завадив відпочинку та відносив людей все далі від берега.

"Люди запливли так далеко, що помітити з берега їх можливо було лише за допомогою спеціальних засобів. Прикордонник не розгубився та негайно повідомив рятувальну службу, яка миттю зреагувала і вирушила на допомогу", - розповіли прикордонники.

Також того ж дня охоронці кордону побачили ще двох осіб на надувному матраці, які дрейфували далеко в морі.

"На щастя, завдяки пильності прикордонників, які вчасно зреагували в обох випадках, вдалося врятувати життя 17 відпочивальників, серед яких було 6 дітей", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, на Харківщині потонув 9-річний хлопчик, який не зміг виплисти на берег після того, як човен пішов на дно.

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