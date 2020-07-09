В Одесской области пограничники спасли жизнь 17 отдыхающим от утопления
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Одесской области пограничники спасли жизнь 17 отдыхающим, среди которых было 6 детей, от утопления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"...недавно спецназовец ДОЗОРа, занимаясь утренней физической зарядкой во внеслужебное время, спас женщину от утопления. Также на днях в Одесской области во время несения службы на наблюдательной башне военнослужащий заметил отдыхающих на байдарках и серфингистов, которые решили ловить морские волны в открытом море, да еще и с детьми", - говорится в сообщении.
Сообщается, что циклонный ветер помешал отдыху и относил людей все дальше от берега.
"Люди заплыли так далеко, что заметить с берега их можно было только с помощью специальных средств. Пограничник не растерялся и немедленно сообщил спасательной службе, которая мгновенно среагировала и отправилась на помощь", - рассказали пограничники.
Также в тот же день пограничники увидели еще двух человек на надувном матрасе, которые дрейфовали далеко в море.
"К счастью, благодаря бдительности пограничников, вовремя среагировали в обоих случаях, удалось спасти жизни 17 отдыхающих, среди которых было 6 детей", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Харьковской области утонул 9-летний мальчик, который не смог выплыть на берег после того, как лодка пошла ко дну.