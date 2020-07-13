За неделю в Украине утонули 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. За прошедшую неделю, с 6 по 13 июля, на пожарах по Украине погибли 15 человек, а на водных объектах - 60. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, по данным ГСЧС, за прошедшую неделю ликвидировано 1907 пожаров, спасено на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 391 здания. На пожарах погибли 15 человек, ориентировочные убытки составляют 8 млн 119 тыс. грн.
"В течение недели на водных объектах погибло 60 человек", - добавили в ГСЧС.
Напомним, в Одесской области пограничники спасли жизнь 17 отдыхающим, среди которых было 6 детей, от утопления.