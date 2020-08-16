За тиждень українці понад 260 тисяч разів скористалися можливостями електронного підпису

У Мінцифри нагадали, що сервіс з підписання документів електронним підписом та його перевірки доступний на чотирьох платформах. Розкажемо про функції кожної з них.

Сайт Інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ): id.gov.ua/sign

Сервіс створення е-підпису на електронних документах та його перевірки — лише маленька частина того, що може запропонувати ІСЕІ. Для всіх власників інформаційно-телекомунікаційних систем — держави та бізнесу — це можливість забезпечити зручну та безпечну електронну ідентифікацію та автентифікацію громадян будь-яким доступним способом.

Сайт Центрального засвідчувального органу (ЦЗО): czo.gov.ua/sign

На сайті ЦЗО власники електронних підписів можуть підписати документ односторонньо, створити декілька підписів послідовно, а також перевірити чинність електронних підписів.

Ті, хто лише почав пізнавати переваги користування е-підписами, можуть знайти на сайті усю необхідну інформацію про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг в актуальному стані.

Портал Дія: https://sign.diia.gov.ua/

Тут електронний підпис може стати у нагоді не лише для авторизації на порталі та отриманні державних послуг онлайн. За потреби ви можете перевірити е-підпис та створити його на документі — для цього авторизація на порталі не потрібна.

Сайт кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг “Дія”: ca.informjust.ua/

Процес створення е-підпису на документі та перевірки підписаного документу на сайті надавача відбувається за таким же принципом, як і на всіх інших майданчиках.