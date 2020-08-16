За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 92124 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103638 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129340 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108829 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129015 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101673 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102416 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104170 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101985 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи

За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи

Киев  •  УНН

 • 13118 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Более 260 тысяч - столько раз украинцы проверили и наложили электронную подпись на ресурсах Минцфиры на прошлой неделе. Об этом сообщает само министерство, пишет УНН.

В Минцифры напомнили, что сервис по подписанию документов электронной подписью и ее проверки доступен на четырех платформах. Обозначим функции каждой из них.

Сайт Интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ): id.gov.ua/sign

Сервис создания электронной подписи на электронных документах и его проверки - лишь маленькая часть того, что может предложить ИСЭИ. Для всех владельцев информационно-телекоммуникационных систем - государства и бизнеса - это возможность обеспечить удобную и безопасную электронную идентификацию и аутентификацию граждан любым доступным способом.

Сайт Центрального удостоверяющего органа (ЦУО): czo.gov.ua/sign

На сайте ЦУО владельцы электронных подписей могут подписать документ односторонне, создать несколько подписей последовательно, а также проверить силу электронных подписей.

Те, кто только начал познавать преимущества пользования е-подписями, могут найти на сайте всю необходимую информацию о квалифицированных поставщиках электронных доверительных услуг в актуальном состоянии.

Портал Дия: https://sign.diia.gov.ua/

Здесь электронная подпись может пригодиться не только для авторизации на портале и получении государственных услуг онлайн. При необходимости вы можете проверить е-подпись и создать ее11 на документе - для этого авторизация на портале не нужна.

Сайт квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг "Дия": ca.informjust.ua/

Процесс создания электронной подписи на документе и проверки подписанного документа на сайте поставщика происходит по такому же принципу, как и на всех остальных площадках.

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