За тиждень у Туреччині затримали понад 1,8 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Турецькі силовики протягом одного тижня затримали 1 тис. 829 підозрюваних, серед яких 820 ймовірних членів угруповання "Ісламська держава". Про це повідомило МВС країни в понеділок, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначється, решту затриманих підозрюють у підтримці забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК), руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена і ліворадикальних угруповань.
Більшість ймовірних членів "Ісламської держави" - близько 750 осіб - були взяті під варту під час масштабної антитерористичної операції 5 лютого. Поліцейські рейди проведені в 29 з 81 провінції країни, під час них вилучено зброю, боєприпаси та документи, повідомило турецьке відомство.
Як пишуть турецькі ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, силовикам стало відомо, що "Ісламська держава" планувала безпрецедентну атаку на території Туреччини. Подробиці не повідомляються.
Турецька поліція 16 січня заарештувала головного підозрюваного в нападі на стамбульський клуб Reina в новорічну ніч, вихідця з Узбекистану Абдулгадіра Машаріпова. В результаті цього теракту 39 людей загинули і 65 були поранені. Відповідальність за злочин взяло на себе угрупування "Ісламська держава".