За неделю в Турции задержали более 1,8 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Турецкие силовики в течение одной недели задержали 1 тыс. 829 подозреваемых, среди которых 820 предполагаемых членов группировки "Исламское государство". Об этом сообщило МВД страны в понедельник, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, остальных задержанных подозревают в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и леворадикальных группировок.
Большинство предполагаемых членов "Исламского государства" - около 750 человек - были взяты под стражу во время масштабной антитеррористической операции 5 февраля. Полицейские рейды проведены в 29 из 81 провинции страны, во время них изъято оружие, боеприпасы и документы, сообщило турецкое ведомство.
Как пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, силовикам стало известно, что "Исламское государство" планировало беспрецедентную атаку на территории Турции. Подробности не сообщаются.
Турецкая полиция 16 января арестовала главного подозреваемого в нападении на стамбульский клуб Reina в новогоднюю ночь, выходца из Узбекистана Абдулгадир Машарипова. В результате этого теракта 39 человек погибли и 65 были ранены. Ответственность за преступление взяла на себя группировка "Исламское государство".