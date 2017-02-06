За неделю в Турции задержали более 1,8 тыс. человек

Как отмечается, остальных задержанных подозревают в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и леворадикальных группировок.

Большинство предполагаемых членов "Исламского государства" - около 750 человек - были взяты под стражу во время масштабной антитеррористической операции 5 февраля. Полицейские рейды проведены в 29 из 81 провинции страны, во время них изъято оружие, боеприпасы и документы, сообщило турецкое ведомство.

Как пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, силовикам стало известно, что "Исламское государство" планировало беспрецедентную атаку на территории Турции. Подробности не сообщаются.

Турецкая полиция 16 января арестовала главного подозреваемого в нападении на стамбульский клуб Reina в новогоднюю ночь, выходца из Узбекистана Абдулгадир Машарипова. В результате этого теракта 39 человек погибли и 65 были ранены. Ответственность за преступление взяла на себя группировка "Исламское государство".