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За тиждень під Авдіївкою росіяни втратили до 300 одиниць техніки та більше 3 тисяч вбитими та пораненими – речник Сил оборони

Київ • УНН

 • 258758 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Ворожі втрати під Авдіївкою за останній тиждень перевищили 300 одиниць техніки та 3 тисячі особового складу вбитими та пораненими. Про це в ефірі телемарафону сказав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає кореспондент УНН.

За тиждень під Авдіївкою росіяни втратили до 300 одиниць техніки та більше 3 тисяч вбитими та пораненими – речник Сил оборони

Цитата

«Під Авдіївкою росіяни продовжують тиснути, але тиск зменшується. Отримавши жорстку відсіч минулого тижня та втративши понад 300 одиниць техніки, включно з досить дорогими установками для розмінування, та понад 3 тисячі мертвими та пораненими, ворог проводить перегрупування», - сказав він.

Деталі

Речник уточнив, що минулої доби Сили оборони на Таврійському напрямку відбили 5 ворожих атак, знищили 1 літак Су-25. При цьому проводиться підготовка до можливої повторної активності ворога.

Він також уточнив, що ворог активізувався поблизу Мар’їнки, де щодня фіксується не менше 10 атак. Минулої доби під Мар’їнкою та Новомихайлівкою було відбито понад 20 атак. Ще дві атаки на Донеччині зафіксовано південніше Золотої Ниви та Причістівки.

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