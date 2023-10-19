За неделю под Авдеевкой россияне потеряли до 300 единиц техники и более 3 тысяч убитыми и ранеными - спикер Сил обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Вражеские потери под Авдеевкой за последнюю неделю превысили 300 единиц техники и 3 тысячи личного состава убитыми и ранеными. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает корреспондент УНН.
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«Под Авдеевкой россияне продолжают давить, но давление уменьшается. Получив жесткий отпор на прошлой неделе и потеряв более 300 единиц техники, включая довольно дорогими установками для разминирования, и более 3 тысяч мертвыми и ранеными, враг проводит перегруппировку», - сказал он.
Детали
Спикер уточнил, что за прошедшие сутки Силы обороны на Таврическом направлении отбили 5 вражеских атак, уничтожили 1 самолет Су-25. При этом проводится подготовка к возможной повторной активности врага.
Он также уточнил, что враг активизировался вблизи Марьинки, где ежедневно фиксируется не менее 10 атак. За прошедшие сутки под Марьинкой и Новомихайловкой было отражено более 20 атак. Еще две атаки в Донецкой области зафиксировано южнее Золотой Нивы и Причистовки.
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