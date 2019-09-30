За тиждень патрульні склали понад тисячу протоколів за п'яне водіння
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. За тиждень правоохоронці склали 1203 адміністративні протоколи за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції України, передає УНН.
Так, за період з 23-29 вересня за керування транспортними засобами у стані сп'яніння складено 1203 адміністративні протоколи.
У патрульній поліції зазначили, що всього за тиждень винесено 33 399 постанови за порушення правила дорожнього руху.
Нагадаємо, у Волинській області нетверезий водій збив 15-річну велосипедистку.