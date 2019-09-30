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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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За тиждень патрульні склали понад тисячу протоколів за п'яне водіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. За тиждень правоохоронці склали 1203 адміністративні протоколи за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції України, передає УНН.

За тиждень патрульні склали понад тисячу протоколів за п'яне водіння

Так, за період з 23-29 вересня за керування транспортними засобами у стані сп'яніння складено 1203 адміністративні протоколи.

У патрульній поліції зазначили, що всього за тиждень винесено 33 399 постанови за порушення правила дорожнього руху.

Нагадаємо, у Волинській області нетверезий водій збив 15-річну велосипедистку.

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