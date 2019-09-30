За неделю патрульные составили более тысячи протоколов за пьяное вождение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. За неделю правоохранители составили 1203 административных протокола за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.
Так, за период с 23-29 сентября за управление транспортными средствами в состоянии опьянения составлено 1203 административных протокола.
В патрульной полиции отметили, что всего за неделю вынесено 33399 постановления за нарушение ПДД.
Напомним, в Волынской области нетрезвый водитель сбил 15-летнюю велосипедистку.