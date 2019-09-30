За неделю патрульные составили более тысячи протоколов за пьяное вождение

Так, за период с 23-29 сентября за управление транспортными средствами в состоянии опьянения составлено 1203 административных протокола.

В патрульной полиции отметили, что всего за неделю вынесено 33399 постановления за нарушение ПДД.

Напомним, в Волынской области нетрезвый водитель сбил 15-летнюю велосипедистку.