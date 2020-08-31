За тиждень нараховано 3 млн грн плати за перевантаження — Криклій

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150584 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 104587 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97539 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105662 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125930 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137558 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221334 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216062 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186581 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176173 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50295 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47292 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153617 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29099 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45290 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150584 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153656 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 278024 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302108 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 385051 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45319 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29127 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47318 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50320 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126218 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

За тиждень нараховано 3 млн грн плати за перевантаження — Криклій

Київ • УНН

 • 10667 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. За минулий тиждень, 24-30 серпня, нараховано близько 3 млн гривень плати за перевантаження. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія, передає УНН.

За тиждень нараховано 3 млн грн плати за перевантаження — Криклій

"За підсумками 24-30 серпня інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено ще понад 27 тисячі транспортних засобів, складено 435 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано близько 3 млн гривень плати за перевантаження. У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Донецькій та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві назвали топ-6 порушників габаритно-вагових норм за минулий тиждень:

1. На автодорозі М-14 – авто MAN (перевізник – МПП "Азія") з перевантаженням на 93%. Загальна вага транспортного засобу склала 77,28 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 5 710,5 євро.

2. На автодорозі М-06 – авто IVECO (перевізник – ТзОВ "Західторг ІФ") з перевантаженням на 25%. Загальна вага транспортного засобу склала 49,8 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 2540 євро.

3. На автодорозі Н-20 – авто Renault (перевізник Буга Т. І.) – з перевантаженням на 35%. Загальна вага транспортного засобу склала 53,86 т при нормі 44 т. Нараховано плату за проїзд – 1 525,20 євро.

4. На автодорозі М-06 – авто DAF (перевізник – Краснокуцька В. П) з перевантаженням на 31%. Загальна вага транспортного засобу склала 52,25 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 1501,5 євро.

5. На автодорозі Н-20 – авто DAF (перевізник – Круглова А.А.) з перевантаженням на 36%. Загальна вага транспортного засобу склала 54,350 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 1467,3 євро.

6. На автодорозі Н-24 – авто MERCEDES-BENZ (перевізник – ТОВ "ТОВ-СПМК-17") з перевантаженням на 23%. Загальна вага транспортного засобу склала 49,15 т при нормі 44 т. Нараховано плату за проїзд – 1132,20 євро.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, яка посилює габаритно-ваговий контроль. Ці зміни дозволять збільшити географічну присутність інспекторів на дорогах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81