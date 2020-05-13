За тиждень на сайти Офісу Президента було скоєно близько 18 атак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. З 6 по 12 травня було заблоковано 18 DDoS-атак, більшість із них сайти Офісу Президента України. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
"Протягом 6-12 травня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури на об'єктах моніторингу зафіксувала 10 964 підозрілих подій. Переважна більшість з них стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (45%), спроб мережевого сканування (23%), виявлення мережевого трояна (16%) та спроб отримання прав адміністратора (10%)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет було заблоковано 7 908 різних видів атак, 99% з яких - мережеві атаки прикладного рівня.
"Також було заблоковано 18 DDoS-атак (переважна більшість - на сайти Офісу Президента України)", - додається у повідомленні.
Так, урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 207 кіберінцидентів. Близько 98% опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM. Основна кількість інцидентів стосується розповсюдженню ШПЗ (94% від загальної кількості) та фішингу (до 4%).
Нагадаємо, минулого тижня в Україні система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури зафіксувала 15 718 підозрілих подій та заблокувала 10 DDoS-атак, переважну більшість - на сайти Офісу Президента України.