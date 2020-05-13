За неделю на сайты Офиса Президента было совершено около 18 атак

"В течение 6-12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10 964 подозрительных событий. Подавляющее большинство из них касается обнаружения нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), обнаружение сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет было заблокировано 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня.

"Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины)", - добавляется в сообщении.

Так, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентив. Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (94% от общего количества) и фишинга (до 4%).

На прошлой неделе в Украине система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 15 718 подозрительных событий и заблокировала 10 DDoS-атак, подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины.