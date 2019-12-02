За тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 12 тис. киян
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У столиці за 48-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 466 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 49,4%. Наразі показник захворюваності складає 388,6. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 7,4% у порівнянні з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло — 7 634 (зростання на 12,8%), дорослих — 3 832 особи (зниження на 1,9%).
“У структурі захворюваності діти становлять 66,6%, а на попередньому тижні — 63,4%. Серед школярів захворюваність зросла на 13,5%: 3271 випадок, що становить 42,8% від загальної кількості захворілих дітей і 28,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — розповів Микола Поворозник.
Він зазначив, що до медичних закладів за 48-й тиждень госпіталізовано 126 осіб, із них 114 — діти.
“Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 43 179 осіб”, — додав Микола Поворозник.
Нагадаємо, в Україні впродовж тижня з 18 по 24 листопада на ГРВІ захворіло майже 159 тис. українців, із них більше 68% — діти.