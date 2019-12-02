За тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 12 тис. киян

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У столиці за 48-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 466 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 49,4%. Наразі показник захворюваності складає 388,6. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.