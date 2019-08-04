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За тиждень на Донбасі знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів

За тиждень на Донбасі знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Рятувальники зі складу ООС знешкодили впродовж тижня 137 вибухонебезпечних предметів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил.

“Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу об’єднаних сил протягом тижня 68 разів залучалися для проведення робіт по обстеженню та розмінуванню територій, обстежено 48 га території, вилучено та знешкоджено 137 вибухонебезпечних предметів (Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 4020 разів, обстежено 5551 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знешкоджено 21819 ВНП)”, — повідомили у прес-центрі.

Також особовим складом ДСНС, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне та Чермалик, за тиждень відновлено 9 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 418 житлових будинків.

Рятувальниками в пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду було надано медичну та психологічну допомогу 1346 особам.

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