За неделю на Донбассе обезвредили 137 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Спасатели из состава ООС обезвредили за неделю 137 взрывоопасных предметов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.
"Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава объединенных сил в течение недели 68 раз привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 48 га территории, изъято и уничтожено 137 взрывоопасных предметов (всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 4020 раз, обследовано 5551 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21819 ВОП)", - сообщили в пресс-центре.
Также личным составом ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Чермалык, за неделю восстановлено 9 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 418 жилых домов.
Спасатели в пунктах оказания помощи населению расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда была оказана медицинская и психологическая помощь 1346 лицам.