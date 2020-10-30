За тиждень Держекоінспекція нарахувала 7,4 млн грн збитків за шкоду довкіллю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За шкоду довкіллю з 23 по 29 жовтня Держекоінспекцією нараховано 7,4 млн грн збитків. Найбільшу суму має сплатити КП "Шляхово-експлуатаційне підприємство" у Луганській області. Про це написав у Facebook голова відомства Андрій Мальований, передає УНН.
"7,4 мільйона гривень збитків за шкоду довкіллю нараховано Держекоінспекцією з 23 по 29 жовтня. Найбільшу суму має сплатити КП "Шляхово-експлуатаційне підприємство" у Луганській області. Через засмічення земельної ділянки промисловими відходами підприємству пред’явлено претензію на відшкодування збитків, розміром 3,4 мільйона гривень", - написав Мальований.
За його словами, також майже 2 мільйони гривень шкоди нанесено довкіллю через незаконні вирубки дерев. У Львівській області на території Старосамбірського ДЛГП здійснено рубку майже сотні дерев різних порід. Сума розрахованих збитків сягнула 1,4 мільйона гривень. Матеріали цієї справи буде розглядати прокуратура.
"На Чернігівщині незаконна рубка дерев в прибережній смузі спричинила збитків довкіллю на суму понад півмільйона гривень. Винних будуть шукати правоохоронці, яким уже передано матеріали за фактом правопорушення", - додав Мальований.
Нагадаємо, Державна екологічна інспекція планує вдвічі збільшити такси для розрахунку збитків за екологічні порушення у природно-заповідному фонді.