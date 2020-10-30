За неделю Госэкоинспекция насчитала 7,4 млн грн убытков за ущерб окружающей среде

"7,4 миллиона гривен убытков за ущерб окружающей среде насчитано Госэкоинспекцией с 23 по 29 октября. Наибольшую сумму должно заплатить КП "Дорожно-эксплуатационное предприятие" в Луганской области. Из-за засорения земельного участка промышленными отходами предприятию предъявлена претензия на возмещение убытков, размером 3,4 миллиона гривен", - написал Малеваный.

По его словам, также почти 2 миллиона гривен ущерба нанесено окружающей среде из-за незаконных вырубок деревьев. Во Львовской области на территории Старосамборского ГЛГХ осуществлена рубка почти сотни деревьев различных пород. Сумма рассчитанных убытков составила 1,4 миллиона гривен. Материалы этого дела будет рассматривать прокуратура.

"В Черниговской области незаконная рубка деревьев в прибрежной полосе нанесла убытков окружающей среде на сумму более полумиллиона гривен. Виновных будут искать правоохранители, которым уже переданы материалы по факту правонарушения", - добавил Малеваный.

Напомним, Государственная экологическая инспекция планирует вдвое увеличить таксы для расчета убытков за экологические нарушения в природно-заповедном фонде.