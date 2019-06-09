За тиждень через лінію зіткнення не пропустили 175 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. За минулий тиждень у зв’язку з несправністю в документах або відсутністю необхідного переліку документів 175 особам було відмовлено в пропуску через лінію зіткнення, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Водночас повідомляється, що встановленим порядком через лінію розмежування було оформлено 260 тисяч громадян та 32 тисячі транспортних засобів.
Прикордонниками в КПВВ оформлено 20 внутрішньо-переміщених осіб, які через гуманітарну кризу та систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання.
Наряди ДПСУ в межах гуманітарних дорожніх коридорів в районі ООС виявили18 паспортних документів України, що містили ознаки підробки.
До адміністративної відповідальності в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування притягнуто 11 громадян, відносно яких встановлено, що вони перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.
Також матеріали справ про адміністративні правопорушення складено відносно 3 іноземців, що порушили правила перебування на території України.
Під час виконання службових обов’язків у КПВВ військовослужбовці ДПСУ зі складу ОС зафіксували 6 випадків, коли громадяни намагались «домовитися» про безперешкодний перетин лінії розмежування. За усіма фактами до Національної поліції направлені повідомлення про виявлення ознак злочинів з метою прийняття відповідних правових рішень.
Як повідомляв УНН, станом на ранок неділі у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах зібралось 210 автомобілів.