За неделю через линию соприкосновения не пропустили 175 человек

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 30669 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 109196 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106703 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134921 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143431 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129595 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129980 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131195 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153318 просмотра

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За неделю через линию соприкосновения не пропустили 175 человек

За неделю через линию соприкосновения не пропустили 175 человек

Киев  •  УНН

 • 12541 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. За прошедшую неделю в связи с неточностями в документах или отсутствием необходимого перечня документов 175 лицам было отказано в пропуске через линию соприкосновения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В то же время сообщается, что в установленном порядке через линию разграничения было оформлено 260 000 граждан и 32 000 транспортных средств.

Пограничниками в КПВВ оформлено 20 внутренне перемещенных лиц, которые гуманитарный кризис и систематические нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания.

Наряды ГПСУ в пределах гуманитарных дорожных коридоров в районе ООС выявили 18 паспортных документов Украины, содержащих признаки подделки.

К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 11 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в неудачах пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы.

Также материалы дел об административных правонарушениях составлено в отношении 3 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

При исполнении служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГНСУ из состава ОС зафиксировали 6 случаев, когда граждане пытались “договориться” о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По всем фактам в Национальной полиции направлены уведомления об обнаружении признаков преступлений с целью принятия соответствующих правовых решений.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро воскресенья в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях собралось 210 автомобилей.

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