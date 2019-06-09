За неделю через линию соприкосновения не пропустили 175 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. За прошедшую неделю в связи с неточностями в документах или отсутствием необходимого перечня документов 175 лицам было отказано в пропуске через линию соприкосновения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В то же время сообщается, что в установленном порядке через линию разграничения было оформлено 260 000 граждан и 32 000 транспортных средств.
Пограничниками в КПВВ оформлено 20 внутренне перемещенных лиц, которые гуманитарный кризис и систематические нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания.
Наряды ГПСУ в пределах гуманитарных дорожных коридоров в районе ООС выявили 18 паспортных документов Украины, содержащих признаки подделки.
К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 11 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в неудачах пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы.
Также материалы дел об административных правонарушениях составлено в отношении 3 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.
При исполнении служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГНСУ из состава ОС зафиксировали 6 случаев, когда граждане пытались “договориться” о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По всем фактам в Национальной полиции направлены уведомления об обнаружении признаков преступлений с целью принятия соответствующих правовых решений.
Как сообщал УНН, по состоянию на утро воскресенья в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях собралось 210 автомобилей.