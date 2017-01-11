За теракт в Ізмірі взяли відповідальність курдські бойовики

Зазначається, що бойовики угруповання підірвали залишений на блокпості біля будівлі суду автомобіль, в результаті чого загинули поліцейський і співробітник суду.

Так, представники угруповання “Соколи свободи Курдистану” зробили заяву, що двоє їхніх бойовиків здійснили напад.

Як повідомляв УНН, у Туреччині не виключали, що до нападу в Ізімірі причетні курдські сепаратисти.

Раніше “Соколи свободи Курдистану” взяли на себе відповідальність за два теракти, здійснені в грудні минулого року, — один за межами футбольного стадіону в Стамбулі, який забрав життя більше 40 людей, а інший в центральній частині Туреччини, в результаті якого загинуло щонайменше 13 військових.