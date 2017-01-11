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За теракт в Измире взяли ответственность курдские боевики

За теракт в Измире взяли ответственность курдские боевики

Киев • УНН

 • 7136 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Боевики группировки "Курдская рабочая партия" взяли на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля, который произошел на прошлой неделе на контрольно-пропускном пункте у здания суда в Измире (Турция), сообщает Reuters, передает УНН.

Отмечается, что боевики группировки взорвали оставленный на блокпосту возле здания суда автомобиль, в результате чего погибли полицейский и сотрудник суда.

Так, представители группировки "Соколы свободы Курдистана" сделали заявление, что двое их боевиков совершили нападение.

Как сообщал УНН, в Турции не исключали, что к нападению в Изимире причастны курдские сепаратисты.

Ранее "Соколы свободы Курдистана" взяли на себя ответственность за два теракта, совершенные в декабре прошлого года, - один за пределами футбольного стадиона в Стамбуле, который унес жизни более 40 человек, а другой в центральной части Турции, в результате которого погибли по меньшей мере 13 военных.

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