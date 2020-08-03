Патрульного судитимуть за поранення людини під час переслідування автівки

Так, до суду скеровано обвинувальний акт відносно командира однієї з рот Управління патрульної поліції у Харківській області.

"13 лютого близько 3:00 під час переслідування автомобіля марки Subaru Forester патрульний без попередження застосував табельну зброю та зробив три постріли по автомобілю, два з яких влучили у пасажира, який сидів на задньому сидінні. За висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді наскрізного кульового поранення грудної клітини та кульового поранення черевної порожнини", – йдеться в повідомленні.

У ДБР також проінформували, що правоохоронець обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 3 ст. 365 КК України. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНН, на Сумщині поліцейського судитимуть за вбивство з необережності.