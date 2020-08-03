Патрульного будут судить за ранение человека во время преследования автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Командира одной из рот патрульной полиции в Харьковской области будут судить за ранение пассажира во время преследования автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.
Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении командира одной из рот Управления патрульной полиции в Харьковской области.
"13 февраля около 3:00 во время преследования автомобиля марки Subaru Forester патрульный без предупреждения применил табельное оружие и сделал три выстрела по автомобилю, два из которых попали в пассажира, сидевшего на заднем сиденьи. По заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил тяжкие телесные повреждения в виде сквозного пулевого ранения грудной клетки и пулевого ранения брюшной полости", - говорится в сообщении.
В ГБР также проинформировали, что правоохранитель обвиняется в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Как сообщал УНН, в Сумской области полицейского будут судить за убийство по неосторожности.