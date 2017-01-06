За спрощеною процедурою зареєстрували шлюб 3600 пар

“Загальна кількість міст, де діє наш пілот, зросла до 14. А з моменту запуску цією послугою вже скористалося майже 3600 пар,” — написав П.Петренко.

Також політик додав, що уряд і надалі працюватимемо над розширенням проекту, аби кожен українець міг скористатися сервісами без черг, без бюрократії і з максимальним комфортом.

Нагадаємо, раніше Уряд запровадив пілотний проект щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. До цього проект реалізовувався у найбільш популярних туристичних містах — Києві, Львові, Одесі, Херсоні та на територіях наближених до зони проведення антитерористичної операції — у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку.

Пізніше КМУ видав розпорядження “Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 502”, згідно з яким процедура реєстрації шлюбу спрощується ще у восьми українських містах: Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам’янець-Подільському, Рівному, Житомирі та Харкові.