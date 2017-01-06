По упрощенной процедуре зарегистрировали брак 3600 пар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. По упрощенной процедурой регистрации брака поженились уже 3600 пар. Об этом сообщил в Facebook Министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.
"Общее количество городов, где действует наш пилот, выросло до 14. А с момента запуска этой услугой уже воспользовались почти 3600 пар", - написал П.Петренко.
Также политик добавил, что правительство и в дальнейшем будет работать над расширением проекта, чтобы каждый украинец мог воспользоваться сервисами без очередей, без бюрократии и с максимальным комфортом.
Напомним, ранее правительство ввело пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту. К этому проект реализовывался в наиболее популярных туристических городах - Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции - в городах Мариуполе и Северодонецке.
Позже КМУ издал распоряжение "О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 13 июля 2016 № 502", согласно которому процедура регистрации брака упрощается еще в восьми украинских городах: Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменец Подольском, Ровно, Житомире и Харькове.